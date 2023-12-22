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Асанов Трофим Павлов

Место рождения

Бражники, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бражники, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Восприемник
1895
Бражники, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 376
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асанов Андрей Трофимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асанов Василий Трофимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асанов Матвей Трофимов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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