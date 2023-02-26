Васильева Харитина (Христина) Алексеева
Место рожденияд.Кокоши Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Кокоши Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.02.1887
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Васильев Василий Азаров
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Васильев Василий Азаров
Рождение ребёнка
13.02.1891
Дочь: Евдокия ст
Отец ребёнка: Васильев Василий Азаров
Рождение ребёнка
27.07.1892
Сын: Васильев Прохор Васильевич
Отец ребёнка: Васильев Василий Азаров
Рождение ребёнка
25.12.1894
Отец ребёнка: Васильев Василий Азаров
Рождение ребёнка
15.02.1897
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Васильев Василий Азаров
Рождение ребёнка
23.05.1898
Дочь: Евфросиния Васильева
Отец ребёнка: Васильев Василий Азаров
Рождение ребёнка
08.10.1900
Дочь: Параскева Васильева
Отец ребёнка: Васильев Василий Азаров
Рождение ребёнка
26.01.1903
Отец ребёнка: Васильев Василий Азаров
Смерть
Неизвестно