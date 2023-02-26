Васильева Харитина (Христина) Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Харитина (Христина) Алексеева

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Место рождения

д.Кокоши Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Кокоши Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.02.1887

Муж: Васильев Василий Азаров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1887

Сын: Васильев Павел Васильев

Отец ребёнка: Васильев Василий Азаров

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Васильев Василий Азаров

Рождение ребёнка
13.02.1891

Дочь: Евдокия ст

Отец ребёнка: Васильев Василий Азаров

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1892

Сын: Васильев Прохор Васильевич

Отец ребёнка: Васильев Василий Азаров

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1894

Сын: Васильев Стефан Васильев

Отец ребёнка: Васильев Василий Азаров

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1897

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Васильев Василий Азаров

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.05.1898

Дочь: Евфросиния Васильева

Отец ребёнка: Васильев Василий Азаров

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.10.1900

Дочь: Параскева Васильева

Отец ребёнка: Васильев Василий Азаров

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1903

Сын: Васильев Пётр Васильев

Отец ребёнка: Васильев Василий Азаров

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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