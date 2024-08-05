Ершова (--) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕршова (--) Ульяна

Ершова (--) Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1890 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершов Лукьян Ксенофонтович

Рождение ребёнка
15.05.1908

Дочь: Ершова Александра Лукьяновна

Отец ребёнка: Ершов Лукьян Ксенофонтович

Абрашино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
27 67 33 54
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.