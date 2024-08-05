Ершова (--) Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1908
Дочь: Ершова Александра Лукьяновна
Отец ребёнка: Ершов Лукьян Ксенофонтович
Абрашино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
27 67 33 54
Смерть
Неизвестно