Галкина Арина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галкина Василиса Степановна
Отец ребёнка: Галкин Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Галкин Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Галкин Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Галкин Степан
Рождение ребёнка
20.02.1903
Дочь: Галкина Дарья Степановна
Отец ребёнка: Галкин Степан
Рождение ребёнка
20.02.1903
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галкин Степан
Смерть
Неизвестно