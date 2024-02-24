Галкина Арина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галкина Арина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галкина Василиса Степановна

Отец ребёнка: Галкин Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галкин Михаил Степанович

Отец ребёнка: Галкин Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галкин Яков Степанович

Отец ребёнка: Галкин Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галкин Степан

Рождение ребёнка
20.02.1903

Дочь: Галкина Дарья Степановна

Отец ребёнка: Галкин Степан

Рождение ребёнка
20.02.1903

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галкин Степан

Смерть
Неизвестно

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