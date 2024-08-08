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Ульяна Хрисанфоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1823 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Иванович

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.09.1854 ст.

Сын: Иван Петрович

Отец ребёнка: Петр Иванович

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Марья Петровна

Отец ребёнка: Петр Иванович

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
19.03.1858 ст.

Сын: Гавриил Петрович

Отец ребёнка: Петр Иванович

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
19.05.1863 ст.

Сын: Георгий Петрович

Отец ребёнка: Петр Иванович

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд

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