Ульяна Хрисанфоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Иванович
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.09.1854 ст.
Сын: Иван Петрович
Отец ребёнка: Петр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Марья Петровна
Отец ребёнка: Петр Иванович
Рождение ребёнка
19.03.1858 ст.
Сын: Гавриил Петрович
Отец ребёнка: Петр Иванович
Рождение ребёнка
19.05.1863 ст.
Сын: Георгий Петрович
Отец ребёнка: Петр Иванович
Смерть
Неизвестно