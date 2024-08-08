Петр Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823 ст.
Отец: Иван Игнатьевич
Мать: Евдокия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Хрисанфоровна
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.09.1854 ст.
Сын: Иван Петрович
Мать ребёнка: Ульяна Хрисанфоровна
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Марья Петровна
Мать ребёнка: Ульяна Хрисанфоровна
Рождение ребёнка
19.03.1858 ст.
Сын: Гавриил Петрович
Мать ребёнка: Ульяна Хрисанфоровна
Рождение ребёнка
19.05.1863 ст.
Сын: Георгий Петрович
Мать ребёнка: Ульяна Хрисанфоровна
Смерть
Неизвестно