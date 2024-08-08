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Петр Иванович

Место рождения

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

Около 1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1786 г.р.

Мать

Около 1798 г.р.

Жена

Около 1829 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823 ст.

Отец: Иван Игнатьевич

Мать: Евдокия Степановна

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Хрисанфоровна

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.09.1854 ст.

Сын: Иван Петрович

Мать ребёнка: Ульяна Хрисанфоровна

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Марья Петровна

Мать ребёнка: Ульяна Хрисанфоровна

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
19.03.1858 ст.

Сын: Гавриил Петрович

Мать ребёнка: Ульяна Хрисанфоровна

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
19.05.1863 ст.

Сын: Георгий Петрович

Мать ребёнка: Ульяна Хрисанфоровна

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд

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