Шурыгина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Шурыгинъ Данила
Рождение ребёнка
1808
Сын: Шурыгинъ Матвей
Отец ребёнка: Шурыгинъ Данила
Рождение ребёнка
1809
Сын: Шурыгинъ Егоръ
Отец ребёнка: Шурыгинъ Данила
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Шурыгинъ Данила
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Агрофена
Отец ребёнка: Шурыгинъ Данила
Рождение ребёнка
1819
Сын: Шурыгинъ Патрикей
Отец ребёнка: Шурыгинъ Данила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шурыгинъ Данила