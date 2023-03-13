Шурыгина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шурыгина Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Шурыгинъ Данила

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Сын: Шурыгинъ Матвей

Отец ребёнка: Шурыгинъ Данила

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Сын: Шурыгинъ Егоръ

Отец ребёнка: Шурыгинъ Данила

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Шурыгинъ Данила

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Агрофена

Отец ребёнка: Шурыгинъ Данила

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1819

Сын: Шурыгинъ Патрикей

Отец ребёнка: Шурыгинъ Данила

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шурыгинъ Данила

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