Сметана -- Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1897
Дочь: Сметана Варвара Флоровна
Отец ребёнка: Сметано Флор Семенович
Базово, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Богоявленской церкви с. Зырянского за 1897 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.4615]
Смерть
Неизвестно