Сметана -- Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сметана -- Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1880 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сметано Флор Семенович

Рождение ребёнка
28.11.1897

Дочь: Сметана Варвара Флоровна

Отец ребёнка: Сметано Флор Семенович

Базово, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Богоявленской церкви с. Зырянского за 1897 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.4615]
Смерть
Неизвестно

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