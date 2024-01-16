Николаев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шапакина (Николаева) Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Соснина Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
16.12.1961
Дочь: Николаева Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Соснина Людмила Ивановна
Смерть
Неизвестно