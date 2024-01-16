Николаев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколаев Алексей

Николаев Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шапакина (Николаева) Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Соснина Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
16.12.1961

Дочь: Николаева Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Соснина Людмила Ивановна

Смерть
Неизвестно

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