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(Новикова) Анисія
(Новикова) Анисія
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Место рождения
Михайловка
Дата рождения
27.12.1841
Пол
Женский
Отец
Новиковъ Иванъ
Мать
Новикова (Кузнецова) Агриппина
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
27.12.1841
Отец:
Новиковъ Иванъ
Мать:
Новикова Агриппина
Михайловка
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