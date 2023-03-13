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(Новикова) Анисія

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

27.12.1841

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1841

Отец: Новиковъ Иванъ

Мать: Новикова Агриппина

Михайловка
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