Костылева (Беляева) Мавра Неофитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостылева (Беляева) Мавра Неофитовна

Костылева (Беляева) Мавра Неофитовна

Место рождения

деревня Кокалевская, Балахнинская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

26.09.1902 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Беляев Неофит Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1886 ст.

Муж: Костылев Яков Иванович

Красногорское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.01.1887 ст.

Дочь: Костылева Анисия Яковлевна

Отец ребёнка: Костылев Яков Иванович

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.11.1888 ст.

Сын: Костылев Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Костылев Яков Иванович

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.09.1890 ст.

Дочь: Костылева Ефимия Яковлевна

Отец ребёнка: Костылев Яков Иванович

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.07.1895 ст.

Сын: Костылев Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Костылев Яков Иванович

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.09.1896 ст.

Дочь: Костылева Афанасия Яковлевна

Отец ребёнка: Костылев Яков Иванович

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.08.1899 ст.

Дочь: Воронина (Костылева) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Костылев Яков Иванович

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.06.1901 ст.

Сын: Костылев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Костылев Яков Иванович

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
26.09.1902 ст.
Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: от водянки
Похороны
29.09.1902 ст.
Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика

Мы используем куки для улучшения работы сайта.