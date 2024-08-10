Костылева (Беляева) Мавра Неофитовна
Место рождениядеревня Кокалевская, Балахнинская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния
Дата рожденияОколо 1865
Дата смерти26.09.1902 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: Беляев Неофит Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1886 ст.
Красногорское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.01.1887 ст.
Дочь: Костылева Анисия Яковлевна
Отец ребёнка: Костылев Яков Иванович
Рождение ребёнка
19.11.1888 ст.
Сын: Костылев Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Костылев Яков Иванович
Рождение ребёнка
15.09.1890 ст.
Дочь: Костылева Ефимия Яковлевна
Отец ребёнка: Костылев Яков Иванович
Рождение ребёнка
07.07.1895 ст.
Сын: Костылев Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Костылев Яков Иванович
Рождение ребёнка
19.09.1896 ст.
Дочь: Костылева Афанасия Яковлевна
Отец ребёнка: Костылев Яков Иванович
Рождение ребёнка
13.08.1899 ст.
Дочь: Воронина (Костылева) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Костылев Яков Иванович
Рождение ребёнка
14.06.1901 ст.
Отец ребёнка: Костылев Яков Иванович
Смерть
26.09.1902 ст.
Причина смерти: от водянки
Похороны
29.09.1902 ст.