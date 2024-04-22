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Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Краснова) Анастасия

Мать ребёнка: Краснова (Абрамов) Галина Николаевна

Рождение ребёнка
02.04.1989

Сын: Краснов Владимир

Мать ребёнка: Краснова (Абрамов) Галина Николаевна

Рождение ребёнка
12.12.1990

Сын: Краснов Эдуард

Мать ребёнка: Краснова (Абрамов) Галина Николаевна

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