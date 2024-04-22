?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Краснова) Анастасия
Мать ребёнка: Краснова (Абрамов) Галина Николаевна
Рождение ребёнка
02.04.1989
Сын: Краснов Владимир
Мать ребёнка: Краснова (Абрамов) Галина Николаевна
Рождение ребёнка
12.12.1990
Сын: Краснов Эдуард
Мать ребёнка: Краснова (Абрамов) Галина Николаевна