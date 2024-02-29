Милютина Катерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Милютин Иван Иванов
Мать: Дарья Никифорова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Милютин Иван Андреев
Отец ребёнка: Горбачев Андрей Ларионов
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Милютина Акулина Андреева
Отец ребёнка: Горбачев Андрей Ларионов
Братьково, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Милютина Евгения Андреева
Отец ребёнка: Горбачев Андрей Ларионов
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Милютина Наталья Андреева
Отец ребёнка: Горбачев Андрей Ларионов
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Милютина Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Горбачев Андрей Ларионов
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Милютина Федосья Иванова
Отец ребёнка: Горбачев Андрей Ларионов
Смерть
Неизвестно