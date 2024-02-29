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Милютина Катерина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Милютин Иван Иванов

Мать: Дарья Никифорова

Рождение ребёнка
1838

Сын: Милютин Иван Андреев

Отец ребёнка: Горбачев Андрей Ларионов

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Милютина Акулина Андреева

Отец ребёнка: Горбачев Андрей Ларионов

Братьково, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Милютина Евгения Андреева

Отец ребёнка: Горбачев Андрей Ларионов

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Милютина Наталья Андреева

Отец ребёнка: Горбачев Андрей Ларионов

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Милютина Авдотья Иванова

Отец ребёнка: Горбачев Андрей Ларионов

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Милютина Федосья Иванова

Отец ребёнка: Горбачев Андрей Ларионов

Смерть
Неизвестно
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