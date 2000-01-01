Агарышев Алипий Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.08.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Агарышева Наталья Александровна
Monino, Moscow Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
17.08.1957