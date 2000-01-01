Агарышев Алипий Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агарышев Алипий Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.08.1957

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агарышева Наталья Александровна

Monino, Moscow Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
17.08.1957
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