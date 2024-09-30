Эртте (Пёккёнен) Ева Андреевна
Место рождения
Дата рождения27.09.1853
Дата смерти16.03.1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.05.1876
Муж: Эртте Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
21.11.1877
Отец ребёнка: Эртте Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
26.03.1879
Сын: Эртте Иван Петрович
Отец ребёнка: Эртте Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
09.01.1894
Сын: Эртте Адам Петрович
Отец ребёнка: Эртте Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
09.01.1894
Дочь: Хуопалайнен (Эртте) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Эртте Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
28.06.1896
Дочь: Риккинен (Эртте) Софья Петровна
Отец ребёнка: Эртте Петр Матвеевич
Смерть
16.03.1935