Эртте (Пёккёнен) Ева Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эртте (Пёккёнен) Ева Андреевна

Место рождения

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

27.09.1853

Дата смерти

16.03.1935

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
24.05.1876

Муж: Эртте Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
21.11.1877

Сын: Эртте Матвей Петрович

Отец ребёнка: Эртте Петр Матвеевич

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
26.03.1879

Сын: Эртте Иван Петрович

Отец ребёнка: Эртте Петр Матвеевич

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
09.01.1894

Сын: Эртте Адам Петрович

Отец ребёнка: Эртте Петр Матвеевич

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
09.01.1894

Дочь: Хуопалайнен (Эртте) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Эртте Петр Матвеевич

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1896

Дочь: Риккинен (Эртте) Софья Петровна

Отец ребёнка: Эртте Петр Матвеевич

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
16.03.1935

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