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Шестаков Феоктист Егорович

Место рождения

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Шестаков Егор Никифорович

Мать: не указана

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова -- Матрена Наумовна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Шестаков Илья Феоктистович

Мать ребёнка: Шестакова -- Матрена Наумовна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
1877 в крестных
Рождение ребёнка
25.12.1859

Дочь: Шестакова Екатерина Феоктистовна

Мать ребёнка: Шестакова -- Матрена Наумовна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.02.1862

Сын: Шестаков Федор Феоктистович

Мать ребёнка: Шестакова -- Матрена Наумовна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.02.1862

Сын: Шестаков Онисим Феоктистович

Мать ребёнка: Шестакова -- Матрена Наумовна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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