Шестаков Феоктист Егорович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Шестаков Егор Никифорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Сын: Шестаков Илья Феоктистович
Мать ребёнка: Шестакова -- Матрена Наумовна
1877 в крестных
Рождение ребёнка
25.12.1859
Дочь: Шестакова Екатерина Феоктистовна
Мать ребёнка: Шестакова -- Матрена Наумовна
Рождение ребёнка
14.02.1862
Сын: Шестаков Федор Феоктистович
Мать ребёнка: Шестакова -- Матрена Наумовна
Рождение ребёнка
14.02.1862
Сын: Шестаков Онисим Феоктистович
Мать ребёнка: Шестакова -- Матрена Наумовна
Смерть
Неизвестно