Кюзель (Von Küsel) (Ленц (Lenz)) Юлия Ивановна 1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кюзель (Von Küsel) (Ленц (Lenz)) Юлия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

14.03.1901

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1853

Муж: Кюзель (Von Küsel) Август Фёдорович (August Leopold)

Супруг(-а): Юлия Ивановна Кюзель (Ленц)
Рождение ребёнка
07.11.1854

Дочь: Глазенап (Von Glasenapp) (Кюзель (Von Küsel)) Юлия Августовна (Julie)

Отец ребёнка: Кюзель (Von Küsel) Август Фёдорович (August Leopold)

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Смерть
14.03.1901
г. Санкт-Петербург, Российская Империя

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