Кюзель (Von Küsel) (Ленц (Lenz)) Юлия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти14.03.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1853
Супруг(-а): Юлия Ивановна Кюзель (Ленц)
Рождение ребёнка
07.11.1854
Дочь: Глазенап (Von Glasenapp) (Кюзель (Von Küsel)) Юлия Августовна (Julie)
Отец ребёнка: Кюзель (Von Küsel) Август Фёдорович (August Leopold)
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Смерть
14.03.1901
г. Санкт-Петербург, Российская Империя