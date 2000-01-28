Аллямова Магинур Хасян Кызы
Место рожденияс Шубино Сергачского р-на горьковской
Дата рождения01.05.1931
Дата смерти28.01.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Аллямов Абдулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аллямов Абдулла
Рождение ребёнка
16.06.196
Сын: Аллямов Булат
Отец ребёнка: Аллямов Абдулла
Рождение ребёнка
01.10.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аллямов Абдулла
Смерть
28.01.2000
Похороны
Неизвестно