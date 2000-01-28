Аллямова Магинур Хасян Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аллямова Магинур Хасян Кызы

Место рождения

с Шубино Сергачского р-на горьковской

Дата рождения

01.05.1931

Дата смерти

28.01.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

196 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аллямов Ринат Абдуллович

Отец ребёнка: Аллямов Абдулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аллямов Абдулла

Рождение ребёнка
16.06.196

Сын: Аллямов Булат

Отец ребёнка: Аллямов Абдулла

Рождение ребёнка
01.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аллямов Абдулла

Смерть
28.01.2000
Похороны
Неизвестно

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