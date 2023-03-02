Кисельгоф Шмерка Хаим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКисельгоф Шмерка Хаим

Кисельгоф Шмерка Хаим

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Кисельгоф Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Кисельгоф Рона Герциковна

Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Кисельгоф Зиновий Сергеевич

Мать ребёнка: Кисельгоф Рона Герциковна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Шалман Вера Сергеевна

Мать ребёнка: Кисельгоф Рона Герциковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кисельгоф Рона Герциковна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close