Кисельгоф Шмерка Хаим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Кисельгоф Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Кисельгоф Рона Герциковна
Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1904
Сын: Кисельгоф Зиновий Сергеевич
Мать ребёнка: Кисельгоф Рона Герциковна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Шалман Вера Сергеевна
Мать ребёнка: Кисельгоф Рона Герциковна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно