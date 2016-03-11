Чалкова (Сочкова) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1954
Дата смерти11.03.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Рождение ребёнка
23.04.1977
Сын: Чалков Алексей Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.03.2016