Чалкова (Сочкова) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чалкова (Сочкова) Надежда Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1954

Дата смерти

11.03.2016

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

1977 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: Сочков Николай Федорович

Мать: Сочкова Раиса (Ираида) Павловна

Рождение ребёнка
23.04.1977

Сын: Чалков Алексей Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
11.03.2016
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