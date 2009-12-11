Сочкова (Рукина) Раиса (Ираида) Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сочкова (Рукина) Раиса (Ираида) Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1926

Дата смерти

11.12.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Чалкова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Сочков Николай Федорович

Рождение ребёнка
01.09.1956

Сын: Сочков Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Сочков Николай Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.12.2009
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