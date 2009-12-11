Сочкова (Рукина) Раиса (Ираида) Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1926
Дата смерти11.12.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Чалкова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Сочков Николай Федорович
Рождение ребёнка
01.09.1956
Отец ребёнка: Сочков Николай Федорович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.12.2009