Йолдошева Хилола
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.2006
Дочь: Мухторова Дилдора Обиджоновна
Отец ребёнка: Йолдошев Обиджон Мухторович
Рождение ребёнка
16.12.2007
Дочь: Мухторова Умида Обиджоновна
Отец ребёнка: Йолдошев Обиджон Мухторович
Рождение ребёнка
17.06.2014
Сын: Мухторов Хусанбой Обиджонович
Отец ребёнка: Йолдошев Обиджон Мухторович
Рождение ребёнка
17.06.2014
Дочь: Мухторова Фотима Обиджоновна
Отец ребёнка: Йолдошев Обиджон Мухторович