Сиклетия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Васильчук Игнат Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильчук Михаил Игнатович
Отец ребёнка: Васильчук Игнат Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильчук Прокофий Игнатович
Отец ребёнка: Васильчук Игнат Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильчук Нюра Игнатовна
Отец ребёнка: Васильчук Игнат Семенович
Бракосочетание
1910
Смерть
Неизвестно