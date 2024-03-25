Сиклетия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиклетия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильчук Влас Игнатович

Отец ребёнка: Васильчук Игнат Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильчук Михаил Игнатович

Отец ребёнка: Васильчук Игнат Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильчук Прокофий Игнатович

Отец ребёнка: Васильчук Игнат Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильчук Нюра Игнатовна

Отец ребёнка: Васильчук Игнат Семенович

Бракосочетание
1910

Муж: Васильчук Игнат Семенович

Смерть
Неизвестно

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