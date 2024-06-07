Дресвянникова Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дресвянников Филипп Антонович
Отец ребёнка: Дресвянников Антон Демьянович
Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1848
Сын: Дресвянников Семён Антонович
Отец ребёнка: Дресвянников Антон Демьянович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Дресвянникова Матрона Антоновна
Отец ребёнка: Дресвянников Антон Демьянович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Дресвянников Степан Антонович
Отец ребёнка: Дресвянников Антон Демьянович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Зайкова (Дресвянникова) Анна Антоновна
Отец ребёнка: Дресвянников Антон Демьянович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Шаклеина (Дресвянникова) Стефанида Антоновна
Отец ребёнка: Дресвянников Антон Демьянович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Дресвянников Михаил Антонович
Отец ребёнка: Дресвянников Антон Демьянович
Смерть
Неизвестно