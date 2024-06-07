Дресвянникова Ксения Ивановна 1825 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дресвянникова Ксения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дресвянников Филипп Антонович

Отец ребёнка: Дресвянников Антон Демьянович

Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Дресвянников Семён Антонович

Отец ребёнка: Дресвянников Антон Демьянович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Дресвянникова Матрона Антоновна

Отец ребёнка: Дресвянников Антон Демьянович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Дресвянников Степан Антонович

Отец ребёнка: Дресвянников Антон Демьянович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Зайкова (Дресвянникова) Анна Антоновна

Отец ребёнка: Дресвянников Антон Демьянович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Шаклеина (Дресвянникова) Стефанида Антоновна

Отец ребёнка: Дресвянников Антон Демьянович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Дресвянников Михаил Антонович

Отец ребёнка: Дресвянников Антон Демьянович

Смерть
Неизвестно

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