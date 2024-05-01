Макарова Харитонья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Макаров Федор Саввович
Рождение ребёнка
?.01.1844
Сын: Макаров Александр Федорович
Отец ребёнка: Макаров Федор Саввович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Макаров Федор Саввович
Смерть
Неизвестно