Макарова Харитонья Матвеевна 1803 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макарова Харитонья Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Макаров Иван Федорович

Отец ребёнка: Макаров Федор Саввович

Рождение ребёнка
?.01.1844

Сын: Макаров Александр Федорович

Отец ребёнка: Макаров Федор Саввович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Макаров Андрей Федорович

Отец ребёнка: Макаров Федор Саввович

Смерть
Неизвестно

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