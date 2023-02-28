Булохова Екатерина Кодратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулохова Екатерина Кодратова

Булохова Екатерина Кодратова

avatar

Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

10.11.1872

Дата смерти

28.05.1910

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1872

Отец: Кодрат Иванов

Мать: Анастасия Ильина

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.05.1895

Сын: Булохов Николай Алексеев

Отец ребёнка: Булохов Алексей Анисимов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.01.1897

Дочь: Понасенкова Татьяна Алексеева

Отец ребёнка: Булохов Алексей Анисимов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.10.1899

Дочь: Параскева Алексеева

Отец ребёнка: Булохов Алексей Анисимов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булохов Алексей Анисимов

Смерть
28.05.1910
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close