Булохова Екатерина Кодратова
Место рождения
Дата рождения10.11.1872
Дата смерти28.05.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1872
Отец: Кодрат Иванов
Мать: Анастасия Ильина
Рождение ребёнка
04.05.1895
Отец ребёнка: Булохов Алексей Анисимов
Рождение ребёнка
04.01.1897
Дочь: Понасенкова Татьяна Алексеева
Отец ребёнка: Булохов Алексей Анисимов
Рождение ребёнка
23.10.1899
Дочь: Параскева Алексеева
Отец ребёнка: Булохов Алексей Анисимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.05.1910
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище