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Анна
Анна
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Место рождения
Деревни кресцей
Дата рождения
1779
Пол
Женский
Отец
Михаилъ
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец:
Михаилъ
Мать: не указана
Деревни кресцей
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