Пауткина Мария Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПауткина Мария Семёновна

Пауткина Мария Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Пауткина Клавдия Андреевна

Отец ребёнка: Пауткин Андрей Михайлович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1915

Сын: Пауткин Степан Андреевич

Отец ребёнка: Пауткин Андрей Михайлович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Пауткина Мария Андреевна

Отец ребёнка: Пауткин Андрей Михайлович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1927

Сын: Пауткин Евгений Андреевич

Отец ребёнка: Пауткин Андрей Михайлович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пауткин Андрей Михайлович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close