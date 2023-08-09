Пауткина Мария Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Пауткина Клавдия Андреевна
Отец ребёнка: Пауткин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Пауткин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Пауткина Мария Андреевна
Отец ребёнка: Пауткин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Пауткин Евгений Андреевич
Отец ребёнка: Пауткин Андрей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно