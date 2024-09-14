Печёнов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Печёнов Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1936 г.р.
1945 г.р.
1945 г.р.
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Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Печёнова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Печёнова Татьяна

Рождение ребёнка
21.06.1936

Сын: Печëнов Владимир Степанович

Мать ребёнка: Печёнова Татьяна

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Устименко (Печёнова) Валентина Степановна

Мать ребёнка: Печёнова Татьяна

Рождение ребёнка
1945

Сын: Печёнов Виктор Степанович

Мать ребёнка: Печёнова Татьяна

Смерть
Неизвестно

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