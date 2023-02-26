Варвара Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарвара Михайлова

Варвара Михайлова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1881 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1899

Дочь: Евдокия Афанасиева

Отец ребёнка: Афанасий Евсигнеев

Андреево, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Евсигнеев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close