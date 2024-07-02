Шурупов Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШурупов Владимир Николаевич

Шурупов Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.?

Дочь: Трофимец (Шурупова) Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Шурупова (Пушкарева) Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шурупова (Пушкарева) Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
04.12.1981

Сын: Шурупов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Шурупова (Пушкарева) Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
26.07.1983

Сын: Шурупов Захар Владимирович

Мать ребёнка: Шурупова (Пушкарева) Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
13.08.1987

Сын: Шурупов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Шурупова (Пушкарева) Татьяна Николаевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.