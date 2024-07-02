Шурупов Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.?
Дочь: Трофимец (Шурупова) Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Шурупова (Пушкарева) Татьяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1981
Сын: Шурупов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Шурупова (Пушкарева) Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
26.07.1983
Сын: Шурупов Захар Владимирович
Мать ребёнка: Шурупова (Пушкарева) Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
13.08.1987
Сын: Шурупов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Шурупова (Пушкарева) Татьяна Николаевна