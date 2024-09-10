Андреянов-Миронов-Авраамов-Бубнов (Федоров) Яков Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреянов-Миронов-Авраамов-Бубнов (Федоров) Яков Васильевич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

16.10.1811 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1787 г.р.

Мать

1790 г.р.

Жена

1821 г.р.
1819 г.р.

Дети

1838 г.р.
1842 г.р.
1845 г.р.
1848 г.р.
1849 г.р.
1852 г.р.

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1811 ст.

Отец: Миронов-Авраамов Василий Федорович

Мать: Евфросиния Кузминична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.11.1837 ст.

Жена: Михайлова Стефанида Стефановна

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.12.1838 ст.

Сын: Федоров-Андреянов-Миронов-Авраамов Сильвестр Яковлевич

Мать ребёнка: Михайлова Стефанида Стефановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.02.1842 ст.

Сын: Феодоров-Андреянов-Миронов-Авраамов Герасим Яковлевич

Мать ребёнка: Михайлова Стефанида Стефановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.09.1845 ст.

Сын: Феодоров-Андреянов-Миронов-Авраамов-Бубнов Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Михайлова Стефанида Стефановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.06.1848 ст.

Дочь: Феодорова-Андреянова-Миронова-Авраамова Акилина Яковлевна

Мать ребёнка: Михайлова Стефанида Стефановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.10.1849 ст.

Дочь: Феодорова-Андреянова-Миронова-Авраамова-Бубнова Афанасия Яковлевна

Мать ребёнка: Михайлова Стефанида Стефановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.03.1852 ст.

Дочь: Феодорова-Андреянова-Миронова-Авраамова-Бубнова Дарья Яковлевна

Мать ребёнка: Михайлова Стефанида Стефановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.09.1868 ст.

Жена: Андриянова Анна Ивановна (Иоанновна)

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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