Андреянов-Миронов-Авраамов-Бубнов (Федоров) Яков Васильевич
Место рождения
Дата рождения16.10.1811 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.10.1811 ст.
Бракосочетание
10.11.1837 ст.
Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.12.1838 ст.
Сын: Федоров-Андреянов-Миронов-Авраамов Сильвестр Яковлевич
Мать ребёнка: Михайлова Стефанида Стефановна
Рождение ребёнка
22.02.1842 ст.
Сын: Феодоров-Андреянов-Миронов-Авраамов Герасим Яковлевич
Мать ребёнка: Михайлова Стефанида Стефановна
Рождение ребёнка
22.09.1845 ст.
Сын: Феодоров-Андреянов-Миронов-Авраамов-Бубнов Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Михайлова Стефанида Стефановна
Рождение ребёнка
12.06.1848 ст.
Дочь: Феодорова-Андреянова-Миронова-Авраамова Акилина Яковлевна
Мать ребёнка: Михайлова Стефанида Стефановна
Рождение ребёнка
08.10.1849 ст.
Дочь: Феодорова-Андреянова-Миронова-Авраамова-Бубнова Афанасия Яковлевна
Мать ребёнка: Михайлова Стефанида Стефановна
Рождение ребёнка
05.03.1852 ст.
Дочь: Феодорова-Андреянова-Миронова-Авраамова-Бубнова Дарья Яковлевна
Мать ребёнка: Михайлова Стефанида Стефановна
Бракосочетание
02.09.1868 ст.
Смерть
Неизвестно