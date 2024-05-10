Кулыгин Сергей Андреевич 1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кулыгин Сергей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Кулыгин Андрей

Мать: Кулыгина Марья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулыгин Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Кулыгина (Краснова) Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрекова Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Кулыгина (Краснова) Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулыгин Константин Сергеевич

Мать ребёнка: Кулыгина (Краснова) Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
17.09.1933

Дочь: Волкова (Кулыгина) Софья (Сергеевна) Александровна

Мать ребёнка: Кулыгина (Краснова) Ольга Алексеевна

Смерть
1942

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