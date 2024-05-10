Кулыгин Сергей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1942
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Кулыгин Андрей
Мать: Кулыгина Марья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кулыгина (Краснова) Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стрекова Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Кулыгина (Краснова) Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулыгин Константин Сергеевич
Мать ребёнка: Кулыгина (Краснова) Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
17.09.1933
Смерть
1942