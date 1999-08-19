Доновский Петр Феоктистович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1927
Дата смерти19.08.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.06.1949
Дочь: Карпенко (Доновская) Людмила Петровна
Мать ребёнка: Доновская (Гузеева) Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
21.02.1954
Мать ребёнка: Доновская (Гузеева) Александра Алексеевна
Смерть
19.08.1999