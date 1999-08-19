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Доновский Петр Феоктистович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1927

Дата смерти

19.08.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ОУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доновская (Гузеева) Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
13.06.1949

Дочь: Карпенко (Доновская) Людмила Петровна

Мать ребёнка: Доновская (Гузеева) Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
21.02.1954

Сын: Доновский Вадим Петрович

Мать ребёнка: Доновская (Гузеева) Александра Алексеевна

Смерть
19.08.1999

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