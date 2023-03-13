Ляпкина (Миногина) Мария (Марфа Космина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛяпкина (Миногина) Мария (Марфа Космина)

Ляпкина (Миногина) Мария (Марфа Космина)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Миногинъ Даніилъ

Мать: Миногина Ольга

Бракосочетание
19.01.1898

Муж: Ляпкинъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.10.1898

Дочь: Ляпкина Александра

Отец ребёнка: Ляпкинъ Матвей

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1902

Сын: Ляпкинъ Дометий

Отец ребёнка: Ляпкинъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Ляпкина Вера

Отец ребёнка: Ляпкинъ Матвей

Рождение ребёнка
16.11.1906

Сын: Ляпкинъ Анатолий

Отец ребёнка: Ляпкинъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.05.1908

Сын: Ляпкинъ Константинъ

Отец ребёнка: Ляпкинъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.03.1910

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Ляпкинъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1912

Сын: Ляпкинъ Венианимъ

Отец ребёнка: Ляпкинъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.02.1914

Сын: Ляпкинъ Всеволодъ

Отец ребёнка: Ляпкинъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close