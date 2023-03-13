Ляпкина (Миногина) Мария (Марфа Космина)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Миногинъ Даніилъ
Мать: Миногина Ольга
Бракосочетание
19.01.1898
Муж: Ляпкинъ Матвей
Рождение ребёнка
17.10.1898
Дочь: Ляпкина Александра
Отец ребёнка: Ляпкинъ Матвей
Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1902
Сын: Ляпкинъ Дометий
Отец ребёнка: Ляпкинъ Матвей
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Ляпкина Вера
Отец ребёнка: Ляпкинъ Матвей
Рождение ребёнка
16.11.1906
Сын: Ляпкинъ Анатолий
Отец ребёнка: Ляпкинъ Матвей
Рождение ребёнка
31.05.1908
Сын: Ляпкинъ Константинъ
Отец ребёнка: Ляпкинъ Матвей
Рождение ребёнка
21.03.1910
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Ляпкинъ Матвей
Рождение ребёнка
01.03.1912
Сын: Ляпкинъ Венианимъ
Отец ребёнка: Ляпкинъ Матвей
Рождение ребёнка
07.02.1914
Сын: Ляпкинъ Всеволодъ
Отец ребёнка: Ляпкинъ Матвей