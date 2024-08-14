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Рожнова (Ракова) Наталья Васильевна

Место рождения

Якалово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Якалово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
11.11.1911 ст.

Муж: Рожнов Иван Петрович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.10.1914 ст.

Дочь: Рожнова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Рожнов Иван Петрович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.05.1916 ст.

Сын: Рожнов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Рожнов Иван Петрович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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