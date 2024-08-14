Рожнова (Ракова) Наталья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1911 ст.
Муж: Рожнов Иван Петрович
Рождение ребёнка
12.10.1914 ст.
Дочь: Рожнова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Рожнов Иван Петрович
Рождение ребёнка
26.05.1916 ст.
Отец ребёнка: Рожнов Иван Петрович
Смерть
Неизвестно