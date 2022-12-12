Лахтина Агриппина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лахтина Агриппина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Лахтин Иван Герасимович

Отец ребёнка: Лахтин Герасим Иванович

Кузнецово, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Лахтин Захар Герасимович

Отец ребёнка: Лахтин Герасим Иванович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Лахтин Егор Герасимович

Отец ребёнка: Лахтин Герасим Иванович

Кузнецово, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
19.09.1876

Сын: Лахтин Трофим Герасимович

Отец ребёнка: Лахтин Герасим Иванович

Кузнецово, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
15.05.1878

Дочь: Елена Герасимовна

Отец ребёнка: Лахтин Герасим Иванович

Кузнецово, Тевризский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лахтин Герасим Иванович

Смерть
Неизвестно
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