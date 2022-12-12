Лахтина Агриппина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Лахтин Герасим Иванович
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Лахтин Герасим Иванович
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Лахтин Герасим Иванович
Рождение ребёнка
19.09.1876
Сын: Лахтин Трофим Герасимович
Отец ребёнка: Лахтин Герасим Иванович
Рождение ребёнка
15.05.1878
Дочь: Елена Герасимовна
Отец ребёнка: Лахтин Герасим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно