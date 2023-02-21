Орлова (Лапшина) Екатерина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Лапшина) Екатерина Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.11.1908 ст.

Муж: Орлов Иван Борисович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.03.1909 ст.

Сын: Орлов Василий Иванович

Отец ребёнка: Орлов Иван Борисович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.04.1915 ст.

Сын: Орлов Иван Иванович

Отец ребёнка: Орлов Иван Борисович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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