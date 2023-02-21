Орлова (Лапшина) Екатерина Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.11.1908 ст.
Муж: Орлов Иван Борисович
Рождение ребёнка
25.03.1909 ст.
Отец ребёнка: Орлов Иван Борисович
Рождение ребёнка
28.04.1915 ст.
Сын: Орлов Иван Иванович
Отец ребёнка: Орлов Иван Борисович
Смерть
Неизвестно