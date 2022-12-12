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Мазнева Нина Никитична

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Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1916

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Маркин-Мазнев Никита Иванович

Мать: Кошелева Пелагея Петровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1995
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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