Кемппи (Коцалайнен) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кемппи (Коцалайнен) Екатерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.06.1892

Муж: Кемппи Иосиф Адамович

Рождение ребёнка
12.06.1895

Дочь: Кяйвяряйнен (Кемппи) Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Кемппи Иосиф Адамович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.05.1899

Сын: Кемппи Адам Иосифович

Отец ребёнка: Кемппи Иосиф Адамович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.06.1903

Сын: Кемппи Николай Иосифович

Отец ребёнка: Кемппи Иосиф Адамович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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