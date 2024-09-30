Кемппи (Коцалайнен) Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.06.1892
Рождение ребёнка
12.06.1895
Дочь: Кяйвяряйнен (Кемппи) Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Кемппи Иосиф Адамович
Рождение ребёнка
26.05.1899
Отец ребёнка: Кемппи Иосиф Адамович
Рождение ребёнка
05.06.1903
Отец ребёнка: Кемппи Иосиф Адамович
Смерть
Неизвестно