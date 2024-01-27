Konovoloff Dave — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Konovoloff Dave

Место рождения

Kars USSR

Дата рождения

Около 1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

Около 1876 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904

Отец: Konovaloff Willliam

Мать: Konovaloff Aproysa

Kars USSR
Рождение ребёнка
20.02.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Konovoloff Kate

Los Angeles, California, United States
Смерть
Неизвестно
Похороны
01.09.2001
Samarin Church CA
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