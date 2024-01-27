Konovoloff Dave
Место рожденияKars USSR
Дата рожденияОколо 1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904
Отец: Konovaloff Willliam
Мать: Konovaloff Aproysa
Kars USSR
Рождение ребёнка
20.02.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Konovoloff Kate
Los Angeles, California, United States
Смерть
Неизвестно
Похороны
01.09.2001
Samarin Church CA