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Бровкина Екавтерина Фомина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

16.04.1861

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1849 ст.

Муж: Бровкин Андрей Михеев

Рождение ребёнка
23.07.1851 ст.

Дочь: (Бровкина) Анна Андреева

Отец ребёнка: Бровкин Андрей Михеев

Жданка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.09.1854 ст.

Дочь: (Бровкина) Елисавета Андреева

Отец ребёнка: Бровкин Андрей Михеев

Жданка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.05.1857 ст.

Сын: Бровкин Никита Андреев

Отец ребёнка: Бровкин Андрей Михеев

Жданка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.07.1859 ст.

Сын: Бровкин Василий Андреев

Отец ребёнка: Бровкин Андрей Михеев

Жданка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
16.04.1861
Рождение ребёнка
08.04.1861 ст.

Дочь: (Бровкина) Ирина Андреева

Отец ребёнка: Бровкин Андрей Михеев

Жданка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

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