Бровкина Екавтерина Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти16.04.1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1849 ст.
Рождение ребёнка
23.07.1851 ст.
Дочь: (Бровкина) Анна Андреева
Отец ребёнка: Бровкин Андрей Михеев
Рождение ребёнка
04.09.1854 ст.
Дочь: (Бровкина) Елисавета Андреева
Отец ребёнка: Бровкин Андрей Михеев
Рождение ребёнка
23.05.1857 ст.
Отец ребёнка: Бровкин Андрей Михеев
Рождение ребёнка
25.07.1859 ст.
Отец ребёнка: Бровкин Андрей Михеев
Смерть
16.04.1861
Рождение ребёнка
08.04.1861 ст.
Дочь: (Бровкина) Ирина Андреева
Отец ребёнка: Бровкин Андрей Михеев