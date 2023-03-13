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Абрамовъ Федоръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Афонасий

Мать: Абрамова Марья Григорьева

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