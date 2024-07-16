Степан Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Прокопий Иванович
Мать: Прасковья Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Ивановна
Рождение ребёнка
?.12.1798
Сын: Федор
Мать ребёнка: Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1802
Сын: Прокофьев Иван Степанович
Мать ребёнка: Марья Ивановна
Рождение ребёнка
25.01.1815 ст.
Дочь: Агафья Степановна
Мать ребёнка: Марья Ивановна
Смерть
1845