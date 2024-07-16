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Степан Прокофьевич

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1781

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Прокопий Иванович

Мать: Прасковья Трофимовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Ивановна

Рождение ребёнка
?.12.1798

Сын: Федор

Мать ребёнка: Марья Ивановна

Рождение ребёнка
1802

Сын: Прокофьев Иван Степанович

Мать ребёнка: Марья Ивановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.01.1815 ст.

Дочь: Агафья Степановна

Мать ребёнка: Марья Ивановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1845
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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