Платон Григорьев
Место рождения
Дата рождения18.11.1784 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1784 ст.
Отец: Григорий Яковлев
Мать: Дарья Иванова
13. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9T46-W4?i=330&cc=1921824
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.10.1808 ст.
Дочь: Устинья Платонова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Смерть
Неизвестно