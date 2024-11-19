Платон Григорьев 18.11.1784 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Платон Григорьев

Место рождения

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

18.11.1784 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1754 г.р.

Мать

1758 г.р.

Жена

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Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1784 ст.

Отец: Григорий Яковлев

Мать: Дарья Иванова

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
13. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9T46-W4?i=330&cc=1921824
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.10.1808 ст.

Дочь: Устинья Платонова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
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Смерть
Неизвестно

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