Филинов (Андренко) Вера Марковна
Место рожденияСССР Новосибирск
Дата рождения24.02.1934
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1934
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филинов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Филинов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филинов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Филинов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
30.08.1955
Дочь: Антропов (Филинова) Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Филинов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
29.11.1956
Дочь: Липатников (Филинова) Елена Михайловна
Отец ребёнка: Филинов Михаил Павлович