Филинов (Андренко) Вера Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилинов (Андренко) Вера Марковна

Филинов (Андренко) Вера Марковна

avatar

Место рождения

СССР Новосибирск

Дата рождения

24.02.1934

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1934

Отец: Андренко Марк Дмитриевич

Мать: Андренко (Бороздина) Марина Cидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филинов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Филинов Михаил Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филинов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Филинов Михаил Павлович

Рождение ребёнка
30.08.1955

Дочь: Антропов (Филинова) Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Филинов Михаил Павлович

Рождение ребёнка
29.11.1956

Дочь: Липатников (Филинова) Елена Михайловна

Отец ребёнка: Филинов Михаил Павлович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.