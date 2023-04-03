Давидович (Рудова) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1962
Дочь: Лифанская Римма Николаевна
Отец ребёнка: Давидович Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
09.10.?
Дочь: Казбеева Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Давидович Николай Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно