Давидович (Рудова) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давидович (Рудова) Валентина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1962

Дочь: Лифанская Римма Николаевна

Отец ребёнка: Давидович Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
09.10.?

Дочь: Казбеева Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Давидович Николай Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давидович Николай Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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