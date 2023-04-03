Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Лифанская (Давидович) Римма Николаевна
Лифанская (Давидович) Римма Николаевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.12.1962
Пол
Женский
Отец
Давидович Николай Фёдорович
1931 г.р.
Мать
Давидович (Рудова) Валентина Васильевна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1962
Отец:
Давидович Николай Фёдорович
Мать:
Давидович Валентина Васильевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия