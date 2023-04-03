Лифанская (Давидович) Римма Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лифанская (Давидович) Римма Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1962

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1962

Отец: Давидович Николай Фёдорович

Мать: Давидович Валентина Васильевна

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