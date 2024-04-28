Скороходова Ххх Прасковья Михайловна 1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходова Ххх Прасковья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

23.03.1982

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скороходов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
15.12.1911

Дочь: Гусева(Скороходова) (Скороходова) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Скороходов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
18.04.1915

Сын: Скороходов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Скороходов Михаил Иванович

Смерть
23.03.1982
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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