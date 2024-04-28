Скороходова Ххх Прасковья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти23.03.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.1911
Дочь: Гусева(Скороходова) (Скороходова) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Скороходов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
18.04.1915
Сын: Скороходов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Скороходов Михаил Иванович
Смерть
23.03.1982
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.