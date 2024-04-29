Миллер (Болгерт) Мария Катарина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миллер Иоханн Филипп
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Миллер София Катарина
Отец ребёнка: Миллер Иоханн Филипп
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Миллер Иоханн Филипп
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Миллер Катарина Элизабет
Отец ребёнка: Миллер Иоханн Филипп
Рождение ребёнка
1877
Сын: Миллер Гейнрих Якоб
Отец ребёнка: Миллер Иоханн Филипп
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Миллер Мария Элизабет
Отец ребёнка: Миллер Иоханн Филипп
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Миллер Иоханн Филипп
Смерть
Неизвестно