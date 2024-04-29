Миллер (Болгерт) Мария Катарина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Миллер (Болгерт) Мария Катарина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миллер Иоханн Филипп

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Миллер София Катарина

Отец ребёнка: Миллер Иоханн Филипп

Новолиповка, Советский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Миллер Иоханн Николаус

Отец ребёнка: Миллер Иоханн Филипп

Новолиповка, Советский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Миллер Катарина Элизабет

Отец ребёнка: Миллер Иоханн Филипп

Новолиповка, Советский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Миллер Гейнрих Якоб

Отец ребёнка: Миллер Иоханн Филипп

Новолиповка, Советский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Миллер Мария Элизабет

Отец ребёнка: Миллер Иоханн Филипп

Новолиповка, Советский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Миллер Иоханн Гейнрих

Отец ребёнка: Миллер Иоханн Филипп

Новолиповка, Советский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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